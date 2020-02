Ausstellung : Vernissage „Goldene Europa, Hallo Twen“ in Gersweiler

Saarbrücken Die „Pictures of Pop“-Ausstellung „Goldene Europa, Hallo Twen & SR 1 Unplugged – der Saarländische Rundfunk als Popkultur-Botschafter“ wird am Freitag, 28. Februar, 19 Uhr, in der Bank 1 Saar-Filiale in Gersweiler eröffnet (Hauptstraße 86-88). Organisatoren sind der Saarländische Rundfunk und der Pop-Rat Saarland.



