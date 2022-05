Hersteller kündigt an : Nach nur kurzer Zeit: Saarbrücken verliert E-Mopeds und E-Bikes wieder

Saarbrücken Das niederländische Unternehmen „Go Sharing“ zieht seine E-Bikes und E-Mopeds wieder aus Saarbrücken ab. Erst im März waren die E-Bikes in der saarländischen Landeshauptstadt gestartet.

Saarbrücken verliert seine E-Mopeds und E-Bikes: Das hat das niederländische Unternehmen „Go Sharing“ am Freitag angekündigt. Bis zum 31. Mai wolle man alle Fahrzeuge aus Saarbrücken abziehen. Die Entscheidung sei nach „sorgfältiger Prüfung“ getroffen worden. Man wolle sich jetzt stärker darauf konzentrieren, das Angebot und den Service in anderen Märkten zu verbessern, heißt es in der offiziellen Begründung.

Die E-Bikes gab es in der saarländischen Landeshauptstadt erst seit März 2022. 100 Stück wurden seitdem zum Leihen angeboten. Von der Nutzung der Fahrräder in Saarbrücken am ersten Tag hatte sich das Unternehmen damals noch zufrieden gezeigt. Die E-Mopeds hatte „Go Sharing“ im Mai 2021 von dem Start-Up Unternehmen TRIBeSharing übernommen und die Flotte auf 100 Stück ausgebaut. Saarbrücken solle der Ausgangspunkt für eine Expansion des Unternehmens in Deutschland sein, hatte man damals noch angekündigt.