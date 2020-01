Vernissage : Ophüls-Gäste als wären sie ganz und gar von gestern

Filmkomponist Karim Sebastian Elias in der Ausstellung „Hinter Glas“. Das Bild wurde nicht etwa vor 100 Jahren aufgenommen, sondern beim letzten Max Ophüls Preis. Beim diesjährigen Festival, das am Montag beginnt, sind dieses und weitere Fotos in einer Ausstellung zu sehen. Foto: Mark Doerr und Jens Gerlach