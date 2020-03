Grenzüberschreitende Kunst : Skulpturen im öffentlichen Raum in Saarbrücken und Metz

Giuseppe Penone arbeitet an einem Skulpturen-Projekt. In Saarbrücken wird es in etwa wie auf diesem Entwurf aussehen. Foto: Ruggero Penone

Saarbrücken Das Saarlandmuseum und das Centre Pompidou in Metz arbeiten gemeinsam an einem Projekt mit Giuseppe Penone.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Nach ihrer außergewöhnlichen und sehr erfolgreichen Zusammenarbeit im Rahmen der Ausstellung „Entre deux horizons“ im Jahr 2016 kooperieren das Centre Pompidou in Metz und die Moderne Galerie des Saarlandmuseums nun zum zweiten Mal. Sie haben ein gemeinsames Projekt mit dem italienischen Künstler Giuseppe Penone initiiert und stiften damit erneut einen grenzüberschreitenden Dialog.

Unter dem Motto „Indistinti confini“ (Unbestimmte Grenzen) wird Giuseppe Penone in Saarbrücken und in Metz temporär skulpturale Inszenierungen schaffen, die aufeinander verweisen. Die für Saarbrücken vorgesehene Skulptur – ein Baum aus Bronze, in dessen Geäst scheinbar schwerelos mächtige Steine ruhen – wird in den Außenanlagen der Modernen Galerie platziert, gegenüber dem Eingang zur HfM Saar.

Damit überwindet Penones Kunst die Grenzen der Museumssäle, wo sie seit April 2019 in einer großen Installation zu erleben ist, und springt über in den öffentlichen Raum, den sie auf neue Weise erfahrbar macht. Dort wird Penones Arbeit sich in den kommenden Monaten in ein hochrangiges Skulpturenensemble einfügen, welches das Areal um die Moderne Galerie und die HfM Saar markiert. Von herausragender Bedeutung sind dabei die berühmte „Große Gaia“ von Matschinsky-Denninghoff und die „Große Saarbrücker Schriftsäule“ des bedeutenden saarländischen Künstlers Leo Kornbrust.

In Giuseppe Penones Werk spielen Arbeiten im öffentlichen Raum eine wesentliche Rolle. In den letzten Jahren realisierte er temporäre und permanente Skulpturen u.a. in Rom, Florenz, Turin, Paris, Versailles, Amsterdam und New York.

Im Park der Reggia di Venaria Reale bei Turin schuf er 2003 als Antwort auf den dortigen Barockgarten den „Giardino delle Sculture Fluide“, der auf einer Fläche von drei Hektar einen ausgedehnten Parcours aus Skulpturen und landschaftsgärtnerischen Elementen bietet.

Aus Anlass der Documenta 13 (2012) richtete er in der Kasseler Karlsaue die Skulptur „Idee di Pietra (Ansichten eines Steins)“ auf, die in der Folge aufgrund des großen Publikumszuspruchs für diesen Standort gesichert werden konnten und nun dauerhaft dort zu sehen ist.