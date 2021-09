„Diese Dankbarkeit habe ich seitdem nur noch selten verspürt“ : Diese Saarbrückerin engagiert sich seit 50 Jahren, damit es Anderen besser geht

Gisela Maas-Dick engagiert sich seit 50 Jahren mit einer außergewöhnlichen Motivation für das Ehrenamt. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken/St. Arnual Ihre persönlichen Belange hat sie für Andere oft hinten angestellt: Seit 50 Jahren engagiert sich Gisela Maas-Dick in der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Die 74-jährige Leiterin der Begegnungsstätte in St. Arnual steigt aber auch mal in die Bütt und legt unzählige Heringe ein.