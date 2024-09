Gieseking-Klaviertrio im Rathaus-Festsaal Konzert des Gieseking-Klaviertrios: Schlecht bestuhlt und doch gelungen

Bei Luther war es auch nicht anders. Diesen Gedanken hatten sicher einige Besucher des Konzerts des Gieseking-Klaviertrios, als sie am Sonntag den Festsaal des Saarbrücker Rathauses betraten, in dem das Konzert stattfinden sollte. Denn wie Martin Luther seine 95 Thesen im Jahr 1517 an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg anschlug, war auch das Programm dieses Konzerts im Rahmen der Saarbrücker Sommermusik ausschließlich als Aushang an der Tür des Konzertsaals zu finden.