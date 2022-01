Sechster Großgewinn des Jahres : Nächster saarländischer Glückspilz gesucht: Saarbrücker gewinnt im Lotto über 300 000 Euro

Saarbrücken Das Saarland hat dieses Jahr extrem viel Glück bei den Lotto-Ziehungen. Jetzt hat schon der sechste saarländische Tipper dieses Jahr einen Großgewinn gewonnen. Der Glückspilz wird allerdings noch gesucht.

Für das Saarland bedeutet der Gewinn am Samstag den sechsten Großgewinn von über 100 000 Euro in diesem Jahr. Darunter sind zwei Glückspilze, die in der Zahlenlotterie LOTTO 6aus49 rund 580 000 Euro und rund 180 000 Euro abräumen konnten. Drei Glückspilze hatten in der Zusatzlotterie SUPER 6 jeweils 100 000 Euro gewonnen. Die Großgewinne verteilen sich auf den Saarpfalzkreis mit zwei Glückspilzen und die Landkreise Saarlouis, St. Wendel, Neunkirchen und den Regionalverband Saarbrücken mit jeweils einem Großgewinn.