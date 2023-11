Tanzperformance zum Thema Frauenrechte „Jetzt erst Recht!“: Lasst und von Gleichberechtigung tanzen

„Jetzt erst Recht!“ sagten elf Frauen zwischen 19 und 85 Jahren am kommenden Samstag, 18. November, 17 Uhr, in der Saarbrücker Johanneskirche. Oder besser ausgedrückt: Sie tanzen es. Denn „Jetzt erst Recht!“ ist eine Performance zum Thema Frauenrechte und Gleichberechtigung, veranstaltet von der Landesarbeitsgemeinschaft Tanz gemeinsam mit dem Awo-Stadtteilprojekt „Zuhause in Molschd“.