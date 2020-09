Uraufführung : Uraufführung: „Gespräch mit einer Stripperin“

Fürs Foto in den Saarbrücker Zoo: Christiane Motter spielt die Helene Tulpig, Fabian Gröver den Tierpfleger Ivan Trinko. Foto: Honkphoto/HONKPHOTO HOLGER KIEFER

Saarbrücken Die Kleider bleiben an, wenn es am Freitag, 2. Oktober, 20 Uhr, in der Sparte 4 des Staatstheaters heißt: „Gespräch mit einer Stripperin“. Dann das Stück des preisgekrönten Dramatikers Jakob Nolte ist eher ein Seelen-Striptease, ein Spiel mit Sehnsüchten und Erwartungen, bei dem Sinn und Logik abgestreift werden wie die letzte Hülle, die fällt.

„Mit Morbidität, Klugscheißerei und Koketterie versuchen Notles Figuren, ihre Scham mit Worten zu bedecken. Manchmal zeigt man gerade dadurch mehr, als man will“, erläutert Staatstheater-Dramaturgin Gesa Oetting in einer Pressemitteilung des Theaters.

Christiane Motter spielt die Stripperin Helene Tulpig und Fabian Gröver den Tierpfleger Ivan Trinko. Ivan hat Helene in den Vogelpark bestellt. Und nun sitzen sie dort, im Pelikan-Käfig, und beginnen ein Gespräch. . . „Wie beim Striptease gerade das Verhüllte, Nicht-Gezeigte das Knistern erzeugt, so liegt bei Jakob Nolte der Hase (ja, bei ihm ist es der Hase) dort begraben, wo etwas nicht gesagt wird“, so das Theater weiter. „Wir folgen Helene und Ivan in ein Minenfeld des Miteinanders. Ihre Kommunikation: voller Narben und Fettnäpfchen.

Das Stück wird in Saarbrücken uraufgeführt. Regie führt Miriam Lustig. Bühnenbild und Kostüme hat Katja Kammann entworfen.