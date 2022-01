Saarbrücken schmückt sich zum Max Ophüls Preis : Blau, blau, blau sind alle meine. . . Schaufenster

Andrea Dumont vor ihrer Fruchteria. Das Schaufenster strahlt schon in schönstem Ophüls-Blau. Foto: Dingler/Sebastian Dingler

Saarbrücken Das Filmfestival Max Ophüls Preis will trotz Corona die Landeshauptstadt in diesem Januar wieder zum Leuchten bringen. Ein wichtiger Baustein ist dafür seit Jahren die „Aktion Schaufensterkultur“. Saarbrücker Geschäftsleute können Deko-Material bestellen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen.Wir haben einige Geschäfte besucht, die da schon seit Jahren besonders kreativ sind.

Von Sebastian Dingler

„Ich bin immer so dankbar, wenn das Material kommt“, sagt die Inhaberin des Feinkostladens Fruchteria, Andrea Dumont, zur Aktion namens Schaufensterkultur des Max-Ophüls-Festivals. Die Zeit der Weihnachts-Deko sei dann natürlich vorbei und dann müsse ja was Neues her.

Seit 2003 schon ruft das Filmfestival mit dieser Aktion Ladeninhaber dazu auf, ihre Schaufenster mit bereitgestelltem Material zu bestücken. Das können blaue Herzen, Filmstreifen, Lampions, Einkaufstaschen oder Plakate sein. Der Phantasie der Geschäftsleute werden keine Grenzen gesetzt – sie können die Deko frei verwenden und eigenes Material einbringen.

Das Ganze funktioniert nämlich, genau wie das Festival, als Wettbewerb. Die drei schönsten Schaufenster werden mit Preisen prämiert: Gutscheine für Festivalfilme, für Restaurants und den Einzelhandel gibt es zu gewinnen.

Bei insgesamt 69 Teilnehmern ist das gar kein so leichtes Unterfangen. Andrea Dumont sei mit ihrem Feinkostladen häufiger unter den Gewinnern gewesen, erzählt sie. Mit ihrem Mann führte sie früher das Hotel Kaiserhof in der Mainzer Straße und bekam durch die Festival-Gäste viel Flair vermittelt. „Eine solche Veranstaltung ist für eine Stadt immer nur positiv. Da herrscht ein ein Stück weit Glamour in Saarbrücken.“

Mit ihrem Laden habe sie übrigens Glück gehabt mit Corona: „Wir sind Pandemie-Gewinner, wir mussten nie schließen. Das Viertel kauft sehr gerne im Viertel, und die Leute haben die größeren Läden gemieden. Was der Gastronomie verloren gegangen ist, ist bei mir gelandet, weil die Firmen Genusspakete an die Mitarbeiter verschickt haben.“

Dumont ist bei unserem Rundgang die Erste, die ihr Schaufenster schon dekoriert hat. „Unser Filmtipp: Frühstück by Fruchteria“ hat sie auf die Scheibe geschrieben, das spielt auf den Klassiker „Frühstück bei Tiffany“ an. Nicht dass die Fruchteria selbst ein Frühstück zubereitet – aber alle Zutaten dafür sind dort erhältlich.

Am Markt macht Friseur Chris Lewis mit seinem Haardesign-Laden schon lange mit bei der Schaufensterkultur. 18 Jahre lang habe er für das Festival gearbeitet, erzählt der Londoner, der seit 31 Jahren im Saarland lebt. Ja, hat er da am Ende sogar mal Til Schweiger die Haare…? „Er war oft hier, wir haben viel gemacht“, weicht Lewis dieser indiskreten Frage aus.

Auch beim Festival in Locarno hat der Friseur vielen Filmleuten die Haare geschnitten. Festivalleiterin Svenja Böttcher mache ihre Arbeit gut, findet Lewis. Er hofft, dass es dieses Jahr wieder eine erfolgreiche Ausgabe des Ophüls gebe. Allerdings sei das Dekomaterial „nichts Besonderes“, meint er. „Die Leute müssten etwas Zeit und Geld investieren, dann könnte man was Schönes machen.“ Trotzdem wolle er mit den Sachen etwas „Magic“ im Schaufenster erzeugen.

Das hat auch Eva Naumann im „welt:raum“ vor: Die Begegnungsstätte am St. Johanner Markt ist ein offenes Angebot des Bistums Trier. „Ich sage immer, das ist ein Juz für Erwachsene“, meint die Studentin der sozialen Arbeit, die dort ihr Praxissemester absolviert. Erst seit November ist der welt:raum an diesem neuen Ort in der Katholisch-Kirch-Straße, zuvor war man direkt am St. Johanner Markt neben der Gaststätte Klimbim. Alle möglichen Leute kämen hierher, der Laden biete niedrigschwellig offene Sozialarbeit und Seelsorge an. „Manche wollen reden, manche lesen ein Buch, manche nutzen nur die Toilette oder das WLAN.“

Naumann hat einen besonderen Bezug zum Max-Ophüls-Preis. Seit Jahren besuche sie gerne das Festival und biete Jungfilmern auch ein Bett an. Für die Schaufensterdekoration des welt:raum hat sie sich daher nicht lumpen lassen und Dorothea Batram und Martin Heuer vom Künstlerkollektiv „obn“ engagiert. Die beiden Lichtkünstler haben einen Filmprojektor aus dem Jahr 1914 mitgebracht, der in einem der Schaufenster eine Mini-Projektion zeigen soll.

Noch keine Zeit zum Dekorieren hatten die beiden Geschäftsinhaberinnen Nicole Hager und Vanessa Drumm-Merziger vom Spielwarengeschäft spielbar, sie befinden sich zum Zeitpunkt des Gesprächs inmitten der Inventur. Der Laden im Nauwieser Viertel bezeichnet sich als „letzter Holzspielzeug-Fachladen im Saarland“. Aber nicht nur für die Kleinen gibt es dort pädagogisch wertvolles Spielzeug, hier kaufen auch Erwachsene gerne für sich selbst ein.

Corona habe dazu geführt, dass sich das Ü18-Sortiment stark veränderte: „Da wurden viele abgefahrene Brettspiele bestellt. Aber auch ganz ursprüngliche Spiele wie Malefiz und Schach“, erzählt Hager. Zum Teil sei die Ware während der Lockdowns an einem in der Eingangstür platzierten Tisch verkauft worden, damit niemand den Laden betreten muss. „Durch die lobenswerte Stammkundschaft, die immer alles mitgemacht hat, konnten wir reagieren und so auch mal drei Euro einnehmen. Das hat uns Mut gemacht“, so Drumm-Merziger.

Mit ungeimpften Personen bleibe Hager noch heute einfach vor der Tür, sie möchte sie nicht diskriminieren. Oft wollten die Kunden ja auch, dass die Inhaberinnen etwas für sie aussuchen: „Die kommen dann und sagen: Drei Jahre altes Kind, für 20 Euro.“

Dorothea Batram und Martin Heuer stellten einen uralten Filmprojektor ins Schaufenster des welt:raum. Links Eva Naumann, die dort ein Praxissemester macht. Foto: Sebastian Dingler

Friseur Chris Lewis macht schon seit 18 Jahren mit bei der Schaufensterkultur. Foto: Dingler/Sebastian Dingler

In der „Spielbar“ im Viertel freuen sich die Geschäftsinhaberinnen Vanessa Drumm-Merziger (links) und Nicole Hager freuen über das neue, vom Max-Ophüls-Festival gestiftete Deko-Material. Foto: Sebastian Dingler