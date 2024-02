Nach überstandener Insolvenz Gerüchte um Schließung von Peek & Cloppenburg in Saarbrücken – das sagt das Unternehmen dazu

Ohne einen einzigen Standort aufzugeben, hat Peek & Cloppenburg im Oktober vergangenen Jahres die Insolvenz überstanden. Während bis dahin 350 von mehr als 1500 Jobs in der Düsseldorfer Zentrale abgebaut wurden, behielten die 6000 Menschen ihren Arbeitsplatz in allen 67 Modehäusern in Deutschland. Doch jetzt kamen vermehrt Gerüchte auf, die die Zukunft in Saarbrücken als ungewiss einstufen.