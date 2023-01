Gotteshaus soll verkauft werden : Bürger sorgen sich um Zukunft der Kirche

In Gersweiler trifft sich vor der Pfarrkirche St.Michael der Vorstand des neuen Interessenkreises St. Michel Gersweiler: (von links) Roland Hermsdörfer, Marcus Hirschfelder und Thosten Scheuermann. Foto: BeckerBredel

Gersweiler Kirchengemeinde möchte Gotteshaus in Gersweiler verkaufen. Ein neuer Verein will eine breite Diskussion, wie das Areal künftig genutzt wird.

Von Frank Bredel

Die katholische Kirche in Gersweiler soll aufgegeben werden. Das hat sich im Ort herumgesprochen (die SZ berichtete). Weil die Kirchengemeinde nach der jüngsten Reform zu viele Immobilien besitzt, will sie sich von Gebäuden trennen. Auch das überrascht nicht, gehören doch allein der Pfarrei Gersweiler nach Zusammenlegung mit Nachbarbezirken fünf Kirchengebäude.

In Gersweiler geht es aber nicht nur um den Sakralbau in der Kirchenstraße, es geht um eine Fläche von 5000 Quadratmetern, ein Pfarrhaus, einen Kirchenanbau und das Volkshaus mit Wohnung, Büroflächen und einen rege genutzten und für den Ort wichtigen Veranstaltungsaal.

Das Bistum, so ist zu hören, will den gesamten Komplex veräußern, inklusive der denkmalgeschützten Kirche. Marcus Hirschfelder aus Gersweiler sagt: „Die Kirche hofft, dass man einen Investor dazu bekommen kann, das Gebäude trotz Denkmalschutz zu übernehmen, weil das gesamte Ensemble interessant ist. Und die Investoren hätten gern, dass die Kirche herausgenommen wird. Wichtig ist nun aber, dass nicht der mit dem dicksten Geldbeutel gewinnt, sondern die örtlichen Belange berücksichtigt werden.“ Hirschfelder ist Vorstandsmitglied in einem neuen Verein, dem Interessenkreis St. Michael Gersweiler, der genau das erreichen will. Hirschfelder ist Schriftführer. Er, der Vorsitzende Thorsten Scheuermann und Kassierer Roland Hermsdörfer trafen sich mit der SZ an der Kirche, um zu zeigen, worum es dem neuen Verein geht.

Der Interessenkreis wolle alle, die es betrifft, an einen Tisch bringen. Die Kirchengemeinde ebenso wie die örtlichen Vereine oder die Nachbarn. Schließlich ist das Volkshaus nach wie vor ein wichtiger Veranstaltungsort. Hier probt der örtliche Musikverein, hier sind Kurse des Deutschen Roten Kreuzes, private Feiern und Hochzeiten.

Verliert der Musikverein seine Bleibe, könnte das dessen Bestand gefährden. Das wiederum brächte die Gerweiler Kirmes in Gefahr, um die sich der Musikverein federführend kümmert. „Das alles ist Grund genug, sich an einen Tisch zu setzen“, findet Scheuermann.

Deshalb hat der Interessenkreis nun Briefe verschickt. An die Stadtplaner, Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU), das Bistum Trier, die Kirchengemeinde, die Kommunalpolitik und das Landesdenkmalamt. Erstes Ziel sei es, diese Stellen auf die Problematik hinzuweisen und sie dafür zu sensibilisieren. Denn, so der Verein, es gebe überhaupt kein Nutzungskonzept. Die „Profanierung“, also die Entwidmung der Kirche, habe einzig das Ziel, das Kirchengebäude loszuwerden. Das sei auch verständlich, da allein die Sanierung einer Seite des Kirchendaches bereits 300 000 Euro gekostet habe. Und die zweite Seite fehle noch.

„Aber genau das wird Investoren abhalten“, sagt Hermsdörfer. Auch sei für Folgenutzungen einiges denkbar. Der Musikverein habe Interesse, das Volkshaus zu kaufen, das Rote Kreuz ebenfalls. Und im Ort wünsche man sich eine neue Kita. Es gibt viele Ideen, über die der Verein diskutieren will und von denen noch lange keine spruchreif ist, da die Kirchengemeinde wohl nicht einmal weiß, welchen Kaufpreis sie haben möchte. „Die Wertgutachten sollen erst noch erstellt werden“, sagt Hirschfelder.