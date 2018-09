später lesen Kinder- und Jugendreitturnier Reitturnier in Gersweiler mit 170 Kinder und Jugendlichen Teilen

Ein besonderes Kinder- und Jugendreitturnier fand kürzlich auf der Reitsportanlage Im Haferfeld in Gersweiler statt. Denn viele Kinder konnten daran teilnehmen, die kein eigenes Pferd besitzen. So gingen 170 Kinder und Jugendliche an den Start, allein 80 vom gastgebenden Verein. red