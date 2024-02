Hallenfußball Wenn der Saarlandmeister-Titel greifbar ist

Im letzten Spiel der Ü 50-Saarlandmeisterschaft im Hallenfußball in der Sporthalle Gersweiler hat die AH der SG Kirkel/Limbach/Kleinottweiler alles in der eigenen Hand. Im Duell mit dem SC Roden würde sogar ein 3:3 genügen, um bei der im Gruppen-Modus ausgespielten Meisterschaft anhand des Torverhältnisses die Nase vorne zu haben. Ein besonders schönes Tor bringt die SG dann auf Kurs: Peter Lenz spielt einen Diagonalball in den Lauf von Jörg Knerr, der aus halblinker Position frei vor dem Rodener Tor den Ball per Direktabnahme zum 1:0 ins rechte Eck platziert.