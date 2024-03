Garten-Helfer ZKE bietet Besichtigung der Kompostieranlage Gersweiler an

Der städtische Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) und die Volkshochschule des Regionalverbands Saarbrücken (VHS) bieten am Dienstag, 12. März, 16 bis 17 Uhr, eine kostenlose Besichtigung der städtischen Kompostieranlage am Gersweiler Friedhofsweg. In der städtischen Kompostieranlage wird aus Schnittabfällen von Sträuchern, Bäumen und Gartenflächen Kompost in Bio-Qualität hergestellt.