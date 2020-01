Geplante Firmenerweiterung : Neue Diskussionen um Firmenerweiterung von Woll in Gersweiler

Saarbrücken Uneinigkeit in der Jamaika-Koalition über den Standort für die Firmenerweiterung. Grüne sprechen sich gegen eine Waldrodung und für einen Alternativstandort aus

Die Firma Woll steht seit Mitte letzten Jahres im Fokus einer Debatte zwischen Wirtschafts-Interessen und Klimaschutz. Rund 4000 Bäume sollen in Gersweiler nahe der Grenze zu Lothringen gefällt werden, damit sich die Firma Woll vergrößern kann. Dagegen engagiert sich seit letztem Jahr die Bürgerinitiative Pro Wald Gersweiler. Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) hat sich für eine Nutzung der Waldfläche ausgesprochen. Die Firma Woll solle in der Lage sein, die Fläche an ihrem Firmensitz nutzen zu können, sagte er auf dem Neujahrsempfang der Stadt Saarbrücken am 8. Januar.