Seit 42 Jahren kocht die Familie Schütz in Gersweiler in der „Valuta“ : Deutsche Wirtsleute mit französischer Lebensart

Seit 42 Jahren kocht die Familie Schütz in Gersweiler in der „Valuta“

Gersweiler Es wird über Buchenholzfeuer geschwenkt. Es werden aber auch vegetarische Gerichte, klassische Kalbsleber und neu interpretierte Hoorische serviert. In der „Valuta“ sollen sich Deutsche und Franzosen wohl fühlen.

Vor der Tür steht eine große Limousine mit Pariser Kennzeichen, daneben eine noch größere aus der Bretagne. „Eine Familienfeier“, erklärt jemand. Man trifft sich dazu ganz im Osten Frankreichs. Oder? Nein, das hier ist ja schon Deutschland. Ganz knapp. Gersweiler, ganz im Saarbrücker Westen. Einen Schritt weiter ist man im lothringischen Schoeneck. Als Hans Schütz, ein echter „Gersweilerer Bub“, wie die Familie betont, vor 42 Jahren hier sein Restaurant „Valuta“ eröffnete, war die Grenze noch eine, so richtig mit Zöllnern und manchmal sogar mit Kontrollen. Das Sprinkshaus, benannt nach Bürgermeister Josef Sprink, liegt direkt an dieser Grenze. Als Hans Schütz das zum Lokal gewordene Bürgermeisterhaus 1979 übernahm, hieß es noch „Zur Grünen Warte“. Er benannte es in „Valuta“ um. „Im Volksmund hatte sich längst eingebürgert, dass die Leute sagten: ,Wir gehen in die Valuta’“, erklären seine Nachfolger. Der Name „Valuta“ komme daher, dass hier, an der deutsch-französischen Grenze, Zollpapiere ausgestellt und Geld gewechselt wurde.