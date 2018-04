Am Pfingstsonntag, 20. Mai, findet im Sportzentrum Gersweiler in der Krughütter Straße die zweite Auflage des Horst-Hoppe-Gedächtnisturniers statt. Auf die Matte gehen Jugendringer der Altersklasse C, D und E. Veranstalter ist der Saarländische Ringer-Verband. Das Turnier wird vom KSV 07 Gersweiler ausgerichtet. Der Verein rechnet mit mehr als 100 Teilnehmern.