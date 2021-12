Heimatkunde in Gersweiler und Klarenthal : Die Liebe zur Heimat im Saarbrücker Westen

Heimatkunde in Gersweiler und Klarenthal

Der Vorstand des heimatkundlichen Vereins Gersweiler-Ottenhausen an einem für den Verein wichtigen Ort, in der Ruine der Aschbachkirche. Von links: Peter Nest, Gabriele Herrmann, Julia Baltes, Winfried Jung, Bernd Baltes, Volker Arnold und Markus Körbel. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Eine mittelalterliche Ruine, die mal Kirche, mal Pest-Lazarett war, Menschen, die Widerstand gegen die Nazis geleistet haben, alte Keramik, die Geschichte von alteingesessenen Familien: Warum Heimatforschung ziemlich spannend sein kann.

Freude ist ein sehr persönlicher Gast. Markus Körbel begrüßt sie so: „Freude bereiten oftmals die kleinen, ganz alltäglichen Dinge, wie etwa die aktuell unserem Museum überlassenen Backsteine eines Arbeiterhauses, die Ende der 1850er Jahre in den Handziegeleien in Klarenthal-Krughütte gefertigt wurden.“ Backsteine können Freude machen? Wenn man ehrenamtlicher Geschäftsführer des heimatkundlichen Vereins Gersweiler-Ottenhausen ist, schon. Und das ist Markus Körbel. Er verkörpert diesen Verein.