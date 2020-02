Sauberer Wald : Bürger befreien Wald in Gersweiler vom Müll

Gersweiler Im Rahmen der Aktion „Saarland Picobello 2020“ wird die Bürgerinitiative Pro Wald Gersweiler am Samstag, 15. Februar, Wald und Flur in Gersweiler von Müll befreien. Start der Aktion ist am Waldstadion in Gersweiler um 11 Uhr.



„Wir laden andere umweltbewusste Bürgerinnen und Bürger ein, gemeinsam mit uns einen kleinen Beitrag zum Schutz des Waldes zu leisten“, sagt Roland Fecht von der Bürgerinitiative: „Gesunde und intakte Wälder sind nicht nur für unser Klima und die Biodiversität von außerordentlicher Bedeutung. Der Wald ist auch für die Menschen ein