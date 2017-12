99 Jahre alter Mann stirbt nach Brand

Ein pflegebedürftiger Saarbrücker hat den Brand seiner Wohnung nicht überlebt. Nur wenige Stunden nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus stirbt er. Die Ermittler suchen jetzt nach der Ursache des Feuers.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach einem Wohnungsbrand in Saarbrücken ist ein 99 Jahre alter Bewohner gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, starb der 99-Jährige in der Nacht auf Freitag. Der betagte und pflegebedürftige Mann war einer von sechs Menschen, die bei dem Wohnungsbrand am frühen Donnerstagmorgen verletzt wurden. Die genaue Todesursache war zunächst unklar. Auch eine 93 Jahre alte Frau wurde bei dem Brand schwer verletzt.

Beide wurden nach ihrer Rettung mit Rauchgasvergiftungen und vereinzelten Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Vier weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Brandursache ist weiter unklar.

Zwar gebe es erste Hinweise auf einen technischen Defekt, gleichwohl bestehe noch kein konkreter Verdacht, sagte der Sprecher. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft ein Gutachten zu den Umständen in Auftrag gegeben.

Das Feuer brach möglicherweise im Schlafzimmer des Mannes aus und griff auf die gesamte Wohnung über. Im seinem Zimmer hätten sich verschiedene elektrische Geräte befunden, sagte der Sprecher. Daher müsse nun geklärt werden, ob ein Zusammenhang mit dem Ausbruch des Feuers bestehe.

Bis erste Ergebnisse der Brandermittler vorliegen, dürfte laut Polizei eine Woche vergehen. In den kommenden Tagen soll außerdem die Leiche des 99 Jahre alten Mannes obduziert werden.

40 Feuerwehrleute konnten den Brand am Donnerstagvormittag schnell löschen. Die Wohnung war vorerst unbewohnbar, die Betroffenen kamen bei Angehörigen unter.

