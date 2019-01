Zudem wird auf Workshops hingewiesen, die bestimmte Themen aus dem Betreuungsrecht anhand von Praxisbeispielen vertiefen. Ein weiterer Punkt ist der Erfahrungsaustausch. Im gemeinsamen Gespräch werden Erfahrungen aus dem Betreuungsalltag ausgetauscht, Betreuungsfälle besprochen und Fragen beantwortet. Dieses Angebot ist auch für Interessierte geeignet, die die Tätigkeit eines Betreuers kennenlernen möchten. Unter den Punkt Veranstaltung fallen beispielsweise Führungen durch die Landeshauptstadt Saarbrücken mit ihren Sehenswürdigkeiten.

Den Flyer mit allen Programmpunkten kann man unter

www.regionalverband.de/betreuungsbehoerde herunterladen. In gedruckter Form ist er in der Betreuungsbehörde des Regionalverbandes sowie in den Außenstellen in Sulzbach, Völklingen, Riegelsberg und Püttlingen und bei den drei Betreuungsvereinen kostenfrei erhältlich.