Drohung der Stadt an den Hauseigentümer zeigt Wirkung : Gefahr, die vom grünen Haus am Randes des Nauwieser Viertels ausgeht, wird beseitigt

Am Dienstag wurde damit begonnen das grüne Haus an der Ecke Förster-/Richard-Wagner-Straße einzugerüsten. Das hatte die Stadtverwaltung vom Eigentümer verlangt. Foto: Siegfried Achterberg

St. Johann Es sah so aus, als würde den Eigentümer des grünen Hauses am Rand des Nauwieser Viertels die Sicherheit von Mietern, Passanten und Autofahrern nicht interessieren. Doch nun tut sich was an dem markanten und maroden Gebäude.