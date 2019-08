Brutale Attacke in Saarbrücken : Jugendbande prügelt in Saarbahn auf jungen Fahrgast ein

Polizeieinsatz am Dienstagabend wegen brutalem Übergriff in der Saarbahn (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Saarbrücken Gefährliche Körperverletzung am Dienstagabend (6. August): Bei dem Streit soll es um eine brennende Zigarette im Wagen gegangen sein.

Sein berechtigter Hinweis sollte einen jungen Fahrgast in der Saarbahn teuer zu stehen kommen. Denn wie ein Polizeisprecher meldet, hat das Opfer am Dienstagabend darauf von einer Jugendbande mächtig Prügel einstecken müssen.

Beobachter des Zwischenfalls alarmierten Beamte eines Streifenwagens, der just in jenem Moment in der Nähe war. Wenig später schnappten Ermittler den mutmaßlichen Haupttäter. Der Betrunkene wehrte sich heftig gegen seine Festnahme und kam über Nacht in die Ausnüchterungszelle. Bereits zuvor hatte sich der Saarbrücker etwas zu schulden kommen lassen: Am Hauptbahnhof war er aufgeflogen, weil er ein Kraftrad geklaut hatte. Und er ist den Fahndern bereits hinlänglich bekannt.