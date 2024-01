Zwei Installationen anlässlich des Gedenktags der Opfer des Nationalsozialismus Zum Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus: „Gesang vom Zyklon B. Für das Hören – Gegen das Aufhören“

Aus diesem Anlass lädt die Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft des Saarlandes (CJAS) mit ihren Kooperationspartnern zu einer 24-Stunden-Lesung in die Jugendkirche Elija in Saarbrücken (Hellwigstraße 15) ein. Am Samstag, 27. Januar, von 0 bis 24 Uhr, findet hier die Klanginstallation „Gesang vom Zyklon B. Für das Hören – Gegen das Aufhören“ statt. Dieses Projekt findet schon seit 1996 an unterschiedlichen Orten im Saarland statt, zuletzt in der Johanneskirche Saarbrücken. Seit 2023 findet die Installation in der Kirche der Jugend statt. Autor der bundesweit einmaligen Klang-Installation, die gesprochenen Text und Musik miteinander verbindet, ist der Cellist Ulrich Voss.