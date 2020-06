Gespräch : „Wir kämpfen nicht nur mit Corona“

Saarbrücken Überall gelten Hygiene-Regeln, aber die, die für Sauberkeit sorgen, leiden dennoch unter der Krise. Gebäudereiniger kämpfen derzeit gegen viele Schwierigkeiten.

Wegen der Corona-Lage habe es einen „großen Wandel in den Aufträgen“ gegeben, auch durch die öffentliche Hand. Fabry weiter: „Die Umsatzeinbrüche infolge der Schließung der Geschäfte, Gastronomie und Verwaltung etc. werden durch den neuen Umfang der Hygienearbeiten nicht ausgeglichen. Die überall zu lesenden Hygieneanforderungen finden sich zum großen Teil nicht im Auftragsvolumen wieder und machen längst nicht wett, was durch Schließungen, Home Office etc. verloren ging und geht.“