Neue Ausstellung in der Galerie am Pavillon „Neuerwerbungen 2023“: Jahresausstellung in der Galerie am Pavillon

In alter Tradition gewährt die Saarbrücker Galerie am Pavillon zum Jahresabschluss einen Einblick in die umfangreiche Sammlung der Galerie und setzt dabei wechselnde Akzente. In diesem Jahr liegt der Ausstellungsschwerpunkt auf den Neuerwerbungen aus dem Jahr 2023. Größtenteils sind es Werke saarländischer Künstler aus den 50er- und 60er-Jahren, z. B. eine Siebdruckserie aus den Jahren 1969 bis 1971 von Monika von Boch, Farbkreidezeichnungen von August Clüsserath, eine Mischtechnik von Willi Spies, Ölgemälde von Hans Dahlem, Edgar Jené, von Franz und Hermann Juncker und von Max Mertz, sowie ein Ölgemälde von Christoph-Josef Steilen aus dem Jahr 1952 und Arbeiten in unterschiedlichen Techniken von Otto Rupp.