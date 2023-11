Neue Ausstellung bei Sali e Tabacchi Hund Bazi läuft mit, wenn Veronika Olma sich für die Kunst auf den Weg macht

Die Galerie Sali e Tabbachi in der Saarbrücker Feldmannstraße hält immer wieder Überraschungen parat. Denn Galerist und Künstler Albert Herbig, der auch als Professor für Kommunikation an der Hochschule Kaiserslautern arbeitet, versteht es, in seinen Ausstellungen jungen Kunstschaffenden Raum zu geben, sich immer wieder auch tagesaktuellen Themen zu widmen und manchmal auch über den saarländischen Tellerrand hinauszuschauen.