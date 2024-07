Françoise Deberdt in der Galerie Elitzer Françoise Deberdt: Traurige Nachricht über eine fröhliche Malerin

„Eigentlich hätte die Ausstellungseröffnung ein schönes Geburtstagsfest für die französische Künstlerin Françoise Deberdt werden sollen“, erzählt Philipp Elitzer in der gleichnamigen Galerie, die schon seit Jahrzehnten das Kunstleben in Saarbrücken bereichert. „Am 1. Juli wäre die Künstlerin 90 Jahre alt geworden, aber am 22. Juni ist sie verstorben. Nur wenige Tage vor der Eröffnung“, berichtet er weiter. Es war sogar geplant, dass die Künstlerin selbst noch aus Paris anreist. Stattdessen sei ein Teil der Familie Elitzer nun nach Paris zur Beerdigung gefahren.