Ausstellung in der Galerie am Pavillon : Galerie am Pavillon zeigt „Sonnen Seelen“ von Jama

„Sonne Seele“. Diese Zeichnung stammt vom usbekischen Künstler Djamshid Adilov, alias Jama. Foto: Reuther/Hans Karl Reuther

Saarbrücken „Sonnen Seelen“ nennt der Künstler Djamshid Adilov, alias Jama, seine Bilder, die ab 22. September in der Galerie am Pavillon in der Mainzer Straße zu sehen sind.

Die Saarbrücker Galerie am Pavillon zeigt in ihrer neuen Ausstellung Zeichnungen aus der Serie „Sonnen-Seelen“ von Jama. Djamshid Adilov, alias Jama, kommt aus Usbekistan und ist „ein avantgardistisches Ausnahmetalent, das seinen Weg jenseits ausgetretener Kunst-Pfade längst gefunden hat“. So beschreibt es Galerist Hans Karl Reuther, der die Arbeiten in seiner Galerie in der Mainzer Straße 100 präsentiert.

Bereits im Oktober 2017 war Jama vier Wochen Gast in der Galerie am Pavillon. Zum Abschluss des Aufenthalts fand eine Ausstellung mit Malerei unter dem Titel „Mythos Porträt“ statt. Von einem Besuch bei Jama im Mai dieses Jahres in Taschkent brachte Galerist Reuther nun eine Serie von Zeichnungen mit, die er unter dem Titel „Sonnen Seelen“ zeigt.

Eine weitere Sonnen-Seele von Jama. Foto: Reuther