Überraschung in Saarbrücken Rettung für Galeria-Kaufhof-Standort: Ein Glücksfall mit Restrisiko

Es hat was vom großen Bellheim: Quasi aus dem Nichts kommt ein gewisser Friedrich-Wilhem Göbel und will mit seiner Modekette „Aachener“ in die Saarbrücker Galeria-Kaufhof-Filiale einziehen. Nach der Hiobsbotschaft, dass der frühere Kaufhof im Juni dichtmachen muss, nun die Erlösung. Fast ohne Unterbrechung soll’s weitergehen. Der Dortmunder Unternehmer will sogar den rund 80 Mitarbeitern in Saarbrücken ein Angebot machen, heißt es.