Warenhaus-Kette in der Krise Galeria-Chefs kündigen in Brief an Mitarbeiter an: Jobverlust und Schließungen drohen

In dem Brief an die Belegschaft kündigen Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus sowie die Geschäftsführer Olivier van den Bossche und Guido Mager an, dass das Unternehmen umstrukturiert werden müsse. Daraus zitiert die Lebensmittel-Zeitung. Abermals ist darin wie bei den vorherigen Insolvenzen 2020 und 2022 von einer Modernisierung des Warenhausgeschäfts die Rede. Galeria war am 9. Januar dieses Jahres erneut in die Pleite gerutscht, nachdem Eigner Signa ebenfalls für mehrere Teilunternehmen Insolvenz angemeldet hatte.