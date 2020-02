Fastnacht : Narretei mit Tanzbein und spitzer Zunge

In der Festhalle in Bischmisheim feierten die Nassauer ihre Kappensitzung mit einer ganzen Fülle an Darbietungen ihrer Aktiven. Da durfte die Tanzgruppe Enjoy natürlich nicht fehlen. Foto: BeckerBredel

Bischmisheim Bei ihrer Galasitzung in Bischmisheim ließ sich die Karnevalsgesellschaft Die Nassauer nicht lumpen. Vollgas gab’s – fünf Stunden lang.

In ihrem fünfstündigen Programm ließ die Saarbrücker Karnevalsgesellschaft Die Nassauer in Bischmisheim das Motto der Session „Zeit der Narren – Narrenzeit“ in allen Facetten Revue passieren. Schon der geschliffene Prolog des Harlekin, gespielt von Petra Gorek, die Nassauer Symbolfigur, war Wegweiser für die Vielfalt und Qualität der Darbietungen, die über fünf Stunden die vollbesetzte Narrhalla begeisterte. Poltische Satire, ob klassisch mit dem pfälzer Till, den Andreas Franz aus Ramstein spielte, oder regional und bundespolitisch von der jungen Wählerpropagandistin, dargestellt von Melanie Neutzling – alles wurde geschickt karikiert und glossiert. Dazu brillierte Jonas Degen als „Mann am Piano“, der ebenfalls Politik und Zeitkritik im Fokus hatte.