Umstrittener Influencer kommt nach Saarbrücken Kulturgut Ost lädt Fynn Kliemann ein – und reagiert auf heftige Kritik im Netz

Saarbrücken · Fynn Kliemann ist Musiker, Unternehmer, Influencer, Youtuber – und seit einer Corona-Maskenaffäre sehr umstritten. Kulturgut Ost am Osthafen Saarbrücken hat ihn jetzt als Gast eingeladen. Sein Ruf spiegelt sich auch in den Kommentaren auf Social Media wider. So reagieren die Veranstalter auf die Kritik.

10.04.2024 , 18:52 Uhr

Im April kommt Fynn Kliemann, Musikkünstler, Influencer und Geschäftsmann nach Saarbrücken zum Osthafen. Die Community kritisiert die Auswahl des Gasts auf Social Media. Foto: Kliemannsland GmbH/Andreas Heyde

Von Antonia Trinkaus Crossmedia Volontärin