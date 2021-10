Fußball-Saarlandliga : Saar 05 und die Suche nach der Konstanz

Timon Seibert, Trainer des SV Saar 05 Saarbrücken Foto: Mohr/FNS Foto: Steven Mohr

Saarbrücken Topspiel-Zeit auf dem Saarbrücker Kieselhumes: An diesem Samstag um 16 Uhr empfängt der Tabellenvierte, der SV Saar 05 Saarbrücken, den Tabellenzweiten, die SG Mettlach-Merzig, zum Spitzenspiel der Fußball-Saarlandliga.

Gewinnen die 05er, rücken sie bis auf fünf Punkte an die Mettlacher heran. „Die Tabelle ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Wir müssen sehen, dass wir Konstanz in unsere Leistungen bringen. Das ist mir alles noch zu schwankend“, sagt Saar 05-Trainer Timon Seibert.

Auf eigenem Platz sind die Saarbrücker in dieser Saison eine Macht und fast unschlagbar. Auswärts dagegen sind sie ein Kellerkind und haben auf gegnerischem Platz nur einmal gewonnen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Elf Verletzungsprobleme hat. Vor allem Innenverteidiger Vedran Ivankovic (muskuläre Probleme) fehlt in der Abwehr an allen Ecken und Enden. „Wir können auch im Mittelfeld nicht mit der besten Besetzung antreten. Aber das konnten wir in dieser Saison ohnehin noch nie. Wir müssen einfach sehen, dass wir das Beste aus der Situation machen“, so Seibert.