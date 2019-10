Am Feiertag wird gefeiert : Erntedankfest am Ulanen Hof im Saarbrücker Almet

Saarbrücken Am Donnerstag 3. Oktober, von 11 bis 18 Uhr geht das jährliche Erntedankfest am Ulanen Hof im Saarbrücker Almet über die Bühne. Neben privaten Anbietern an den Kunst- und Handwerkerständen gibt es die Möglichkeit, um 12 Uhr an einer Führung über den Stadtbauernhof teilzunehmen, um einen Einblick in das Geschehen bei den Stadtbauern zu bekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red