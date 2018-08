später lesen Friedwald Führung durch den Friedwald Teilen

Am Samstag, 25. August, erklären um 14 Uhr Friedwald-Förster bei einer kostenlosen Waldführung, was es mit Bestattungen im Friedwald auf sich hat. Beim etwa eineinhalbstündigen Spaziergang durch den Friedwald Saarbrücken wird an jenen Punkten Halt gemacht, die diesen Wald zu etwas Besonderem machen.