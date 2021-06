Band 9 in Schriftenreihe der HfM Saar : Biographie über Komponist mit Saarbrücker Bezug

Band 9 in Schriftenreihe der HfM Saar

Tzvi Avni ist 1927 in Saarbrücken geboren worden. Foto: SR

Saarbrücken In der Schriftenreihe der Hochschule für Musik Saar ist Band 9 erschienen. Dabei handelt es sich um eine Biographie über den israelischen Komponisten Tzvi Avni, der auch mit Saarbrücken stark verbandelt ist.

Als Band 9 der Schriftenreihe der Hochschule für Musik Saar in Saarbrücken ist im Röhrig-Universitätsverlag eine Biographie über den Komponisten Tzvi Avni erschienen. Autor ist Friedrich Spangemacher. Dieses Buch über den israelischen Komponisten, geboren 1927, beschreibt seinen Lebensweg, von der Kindheit in Saarbrücken über die Vertreibung 1935 bis zum Leben in Palästina und Israel, seine Ausbildung und seine Erfolge. Längst ist Avni einer der renommiertesten Künstler Israels geworden. Das Buch reflektiert anhand seines musikalischen Schaffens seinen von Tragödien geprägten Lebensweg. Es folgt seiner Auseinandersetzung mit der musikalischen Avantgarde, aber auch seiner Suche nach jüdischen Wurzeln und seinem Personalstil. Ein Schwerpunkt bildet dabei die Wiederbegegnung mit seiner Heimatstadt Saarbrücken seit den 90er-Jahren.