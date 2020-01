Saarbrücken 200 meist ältere Menschen sind am Freitag (24.1.) zur ersten Mahnwache des Bündnisses „Fridays gegen Altersarmut“ nach Saarbrücken gekommen. Im Vorfeld hatte es viel Kritik gegeben.

107 hatten auf Facebook zugesagt, am Ende wurden es laut Angaben der Polizei 200. So viele meist ältere Menschen versammelten sich vergangenen Freitag ab 16 Uhr zur Mahnwache unter dem Motto „Fridays gegen Altersarmut“ am St. Johanner Markt in Saarbrücken. Bundesweit waren Dutzende solcher Aktionen angekündigt.