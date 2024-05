OB Conradt garantiert Sicherheit Freibad-Saison eröffnet: Das ändert sich in Saarbrücken

Saarbrücken-Dudweiler · Das Wetter passte: Am Montag wurde die Freibadsaison in Saarbrücken eröffnet. Mit dabei: Oberbürgermeister Uwe Conradt. Was sich 2024 in den Freibädern ändert.

15.05.2024 , 13:17 Uhr

Link zur Paywall So lief die Eröffnung der Freibad-Saison in Saarbrücken 17 Bilder Foto: BeckerBredel

Von Jesse Heise und Frank Bredel