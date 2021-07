Ein langer Tag voller Konzerte : Freejazz-Marathon zu Gunsten der Saarbrücker Musik-Szene

Saarbrücken Das renommierte Freejazz-Festival fiel in diesem Jahr zum zweiten Mal der Pandemie zum Opfer. Aber als Trostpflaster und zur Unterstützung der regionalen freien Jazzmusikszene wird es zum zweiten Mal einen Freejazz-Marathon geben.

„Auf diese Weise können wir zu jedem Teil des Festivals einen vielseitigen Mix aus sehr unterschiedlichen und unvorhersehbaren Formationen präsentieren und trotz der restriktiven Bedingungen ein sehr spannendes musikalisches Programm realisieren, an der eine relativ große Anzahl an Zuhörern in einer angenehm entzerrten Atmosphäre teilnehmen kann“, schreibt Stefan Winkler vom Freejazz-Verein in seiner Einladung.