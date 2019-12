Konzert in Saarbrücken : Ein Chansonier und nach Frikadellen duftende Freitagabende

Saarbrücken Der französische Sänger und Fernsehjournalist Frédéric Zeitoun verschaffte seinem Saarbrücker Publikum einen munteren wie anrührenden Abend.

Jetzt stellte Zeitoun die Titel des Albums im Trio vor, und das schnurrte von der ersten Sekunde an wie Schmitz‘ Katze: Bruno Bongarçon an der akustischen Gitarre und Marc Berthoumieux am Knopf-Akkordeon swingten so munter drauf los, dass man in keinem Moment eine Rhythmusgruppe vermisste. Und auch Zeitoun, der einmal kurz ans E-Piano wechselte, ging gleich beim ersten Lied mit so viel fingerschnippendem Temperament zur Sache, dass er die Zuschauer sofort zum Mitklatschen animierte. Zwar sang er sich im Lauf des Abends einen Frosch in den Hals, dennoch schonte er seine heiser timbrierte Stimme nicht, feuerte seine Musiker schon mal mit „Olé!“ an und gestikulierte lebhaft, um noch mehr Gewicht in seine Texte zu legen. Darin geht’s humorvoll, sentimental, anrührend und lebensklug zu: Zeitoun besingt nach Frikadellen duftende Freitagabende, bluesgeschwängerte Sonntagnachmittage und Lieder ohne Interpreten. Er singt von der Höflichkeit der Verzweiflung, dem zweifelhaften Ruhm von TV-Promis, Ferien mit Freunden und der Vorfreude auf die Rente. Davon, was man vom Leben lernen kann, und dass es immer weiter gehen muss: „Das Morgen zählt, jeder Tag ist ein Geschenk!“, bekannte er im Gespräch mit den beiden SR-Chansonexperten Susanne Wachs und Gerd Heger, die ihn zwischendurch interviewten.