Fußball-Hallenmasters der Frauen Geht Riegelsbergs Regentschaft weiter?

Riegelsberg/Saarbrücken · Die Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FC Riegelsberg gehen als vierfache Seriensiegerinnen in das Frauenmasters, das an diesem Sonntag am Saarbrücker Sportcampus stattfindet. In der Multifunktionshalle ist auch der 1. FC Saarbrücken II mit von der Partie.

16.02.2024 , 19:19 Uhr

Im vergangenen Jahr gewannen die Frauen des 1. FC Riegelsberg zum vierten Mal in Folge das Hallenmasters. Foto: Thomas Wieck

Von David Benedyczuk

Der 1. FC Riegelsberg regierte den weiblichen Hallenfußball im Saarland zuletzt fast nach Belieben. Die letzten vier Auflagen des Volksbanken-Frauenmasters gingen allesamt an den Regionalligisten. 2018, beim Premieren-Erfolg, mischte Melanie Klein noch als Spielerin mit. Sie feierte damals ihren sage und schreibe zehnten Titelgewinn, nachdem sie zuvor bereits sieben Mal mit dem SV Dirmingen und zwei Mal mit dem SV Furpach triumphiert hatte. Dazu kamen dann in der Folge noch drei weitere Erfolge als Trainerin der Riegelsbergerinnen: 2019, 2020 und auch 2023 bei der ersten Masters-Auflage nach der Corona-Pandemie.