Gudrun Müller „Frauen vor Ort“: Tilli Breidenbach Die „Lindenstraßen“-Bewohnerin aus Völklingen

In 366 Folgen der „Lindenstraße“, Deutschlands erster Seifenoper, war sie zu sehen, erinnern wird man sich nur schwerlich an sie: Tilli Breidenbach alias Lydia Nolte. Geboren wurden sie am 2. August 1910 in Völklingen, der Geburtsort allein darf als „Einlasskarte“ für das Buch „Frauen vor Ort“ von Gudrun Müller gelten. Aufgewachsen ist Tilli Breidenbach in Köln, wo die „Lindenstraße“ auch gedreht wurde, wenngleich sie in München spielt.