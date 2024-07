Serie „Frauen vor Ort“ Mathilde Mathis sammelte Geschichten der Heimat

Die Tochter eines Maschinensteigers wurde 1887 in Quierschied geboren. Am Spinnrad erzählte die Großmutter ihr die Sagen der Heimat und entfachte ihre Liebe dazu. Mathilde wurde zur Heimatdichterin. In Sulzbach-Hühnerfeld erinnern eine Straße und ein Gedenkstein an sie, hier arbeitete sie von 1913 an als Lehrerin.