Unfall und Beleidigung : Frau zieht 80-Jährige aus ihrem Auto

Riegelsberg Unfall vor einem Lebensmittelmarkt in Riegelsberg: 57-Jährige geht auf Fahrerin los.

Am Montag gegen 17 Uhr kam es auf dem Walter-Wagner-Platz vor einem Lebensmittelmarkt zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden Körperverletzung und Beleidigung. Eine 80-jährige Frau, die ihren blauen VW Golf zuvor abgestellt hatte, wollte rückwärts ausparken und stieß dabei gegen den Außenspiegel des neben ihr geparkten Wagens einer 57-Jährigen. Im Anschluss wollte sich die 80-jährige Frau von der Unfallstelle mit ihrem Wagen unerlaubt entfernen. Den Unfall hatte die 57-Jährige aber beobachtet. Diese wollte sodann die Fahrerin auf den Unfall aufmerksam machen, was ihr nicht gelang. In der Folge ging sie zu dem blauen Golf, öffnete die Fahrertür, zog die Fahrerin an den Handgelenken aus ihrem Wagen und entfernte den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss. Da zu diesem Zeitpunkt die Handbremse des Golfs nicht aktiviert war, rollte dieser führerlos gegen den hinter dem Wagen befindlichen Unterstand der Einkaufswagen und wurde dadurch beschädigt.