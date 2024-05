Kafka 100: Veranstaltungsreihe in Saarbrücken „Kafka_100“: Festwoche für den Phantasten aus Prag

Die Reihe „Kafka_100“ eröffnet am Donnerstag, 6. Juni, 20 Uhr, im Kino Achteinhalb. Die Vorstellung „Der Gruftwächter“ ist am Samstag, 8. Juni, 20 Uhr, im Theater im Viertel. Die Vernissage der Ausstellung bei Sali e Tabacchi ist am Sonntag, 9. Juni,17 Uhr. Die Kafka-Lesung im Buchladen im Nauwieser Viertel ist am Dienstag, 11. Juni, ,19 Uhr. Am 12. Juni, 20 Uhr, ist „Der Bau“ im Kino Achteinhalb zu sehen, am 15. Juni, 20 Uhr, läuft hier „Der Prozess“.