Matinee zu Frank Farian Im Kino mit Frank Farian, Boney M. und Milli Vanilli

Saarbrücken · Vor einem knappen Monat ist Frank Farian in Miami gestorben. Der Saarländer war einer der bekanntesten Musikproduzenten nicht nur in Deutschland. Am Sonntag, 25. Februar, widmet der ehemalige SR-Journalist Roland Helm ihm einen Film- und Diskussionsmorgen im Saarbrücker Filmhaus. Alte Weggefährten Frank Farians aus dem Saarland sind mit dabei.

20.02.2024 , 16:14 Uhr

Der ehemalige SR-Journalist Roland Helm gestaltet am Sonntag eine Matinee im Gedenken an Frank Farian. Dieses Bild machte er bei seinem Besuch in Miami. Foto: Helm

Von Sebastian Dingler

Frank Farian, der am 23. Januar diesen Jahres starb, war einer der wenigen Künstler, die aus dem Saarland heraus eine Weltkarriere starteten. Der Journalist und Musiker Roland Helm wiederum hat sich in den letzten Jahren intensiv mit der Biografie des Musikproduzenten beschäftigt. Zwei Dokumentationen hat der ehemalige Redakteur des Saarländischen Rundfunk über den Erfinder von Boney M. und Milli Vanilli gedreht und ihn dabei gut kennengelernt.