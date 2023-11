Video-Installation im alten Thonet Kunst als revolutionärer Akt nicht nur für Nachtschwärmer

Saarbrücken · Etwas, das die Seele wärmt, kann man in diesen Tagen ja gut vertragen. Umso schöner, dass so ein Seelenwärmer gerade mitten in der Stadt existiert. Und zwar in Form einer Videoinstallation am St. Johanner Markt.

21.11.2023 , 16:59 Uhr

Francois Schwamborn lockt im Schaufenster des alten Thonet die Passanten zum Innehalten. Foto: Iris Maria Maurer

Von Nicole Baronsky-Ottmann

Derzeit kann man abends in der Türkenstraße am St. Johanner Markt, im „Alten Thonet“, eine Schaufensterinstallation betrachten, die einem die Seele wärmt. Denn gerade bei dem derzeitigen trüben Regenwetter ist dort im gesamten Schaufenster ein blauer Himmel mit Wolkenformationen zu sehen, die sogleich an Sommer, Sonne und Wärme denken lassen.