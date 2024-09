François Schwamborn lässt zum Apollon-Festival das Museum leuchten

Saarbrücken · Das Apollon Visual Arts Festival am Saarbrücker Osthafen beginnt an diesem Mittwochabend. Aber nicht nur hier beim Silo gibt es Video-Mapping zu sehen. Auch an der Modernen Galerie des Saarlandmuseums leuchtet dieses Kunst. Entwickelt hat sie der Saarbrücker Medienkünstler François Schwamborn.

17.09.2024 , 15:47 Uhr

François Schwamborn bespielt diese Woche die Fassade des Vierten Pavillons der Modernen Galerie mit einer ganz neuen Projektion. Ähnliches tat er schon 2018 im Projekt Revolver der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Unser Foto zeigt die Arbeit von damals, die er seinerzeit gemeinsam mit dem Kollegen Martin Fell entwickelte. Foto: Fell/Schwamborn VG Bild-Kunst/Daniel Hausig Foto: © für Martin Fell: der Künstler und seine Rechtsnachfolger und für François Schwamborn: VG Bild-Kunst, Bonn 2024;/Daniel Hausig

Von Nicole Baronsky-Ottmann